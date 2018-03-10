Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

Bir döneme damgasını vuran Ayşegül Aldinç, geçen hafta bir arkadaşıyla gittiği Bali tatilinden döndü.10 gün adada kalan ünlü şarkıcı, tropikal iklimin ve doğanın tadını çıkardı. Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Ayşegül Aldinç, gözleri şaşı etti adeta.

Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

Bir döneme damgasını vuran Ayşegül Aldinç, geçen hafta bir arkadaşıyla gittiği Bali tatilinden döndü.10 gün adada kalan ünlü şarkıcı, tropikal iklimin ve doğanın tadını çıkardı. Tatilinde Muson yağmurlarına da denk gelen Aldinç, yaşadığı zor anlara rağmen, “Kışta yazı yaşamak çok güzeldi” diye konuştu.

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Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Ayşegül Aldinç, gözleri şaşı etti adeta. 60 yaşında olan Ayşegül Aldinç, Bali tatilinden oldukça memnun kaldığını ifade ederken doğayla iç içe yaşamanın keyfinden bahsetti.

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Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

İşte Ayşegül Aldinç'in tatilinden kareler...

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Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

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