Tatil bitti Türkiye'ye döndü! Genç mankenlere taş çıkardı

Bir döneme damgasını vuran Ayşegül Aldinç, geçen hafta bir arkadaşıyla gittiği Bali tatilinden döndü.10 gün adada kalan ünlü şarkıcı, tropikal iklimin ve doğanın tadını çıkardı. Tatilinde Muson yağmurlarına da denk gelen Aldinç, yaşadığı zor anlara rağmen, “Kışta yazı yaşamak çok güzeldi” diye konuştu.