Taşerona kadro verecek kurumlar listesi belli oldu. Kamuoyunun uzun zamandaır beklediği taşerona kadro yolu açıldı. Düzenlemeden yararlanacak kurumlar da belli oldu. Taşerona kadro verecek kurumlar hangileri...İşte o liste...

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Düzenlemeden yararlanacak kurumlar da belli oldu. "Genel bütçe kapsamındaki idareler", "Özel bütçe kapsamındaki idareler", "KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar", "Denetleyici ve düzenleyici kurumlar" ve Sosyal güvenlik kurumları"nda çalışan taşeron işçiler kadroya geçiyor.

YENİ KHK İLE 90 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR: Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan taşeronda kadro düzenlemesi ile işçilerin sürekli kadroya geçişinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, 24 Aralık’TA (bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi.