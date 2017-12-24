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Taşerona kadro tamam! Taşeron işçiler KHK ile kadroya girdi...

Taşerona kadro tamam! Taşeron işçiler KHK ile kadroya girdi...

Yıllardır tartışılan ve onbinlerce kişinin merakla beklediği taşerona kadro düzenlemesi KHK ile yapıldı. KHK'ya göre taşeron işçiler, kadroya nasıl gececek? Taşeron işçilerinin kadroya girmesi için neler yapması gerekiyor? İşte son dakika gelişmesi...

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 09:01 - Güncelleme: 24-12-2017 09:24

50 binden fazla taşeron işçinin beklediği müjde Kanun Hükmünde Kararname'den çıktı. Gündemde olan ve merakla beklenen taşeron düzenlemesi KHK'da yayımlandı. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK: Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURULACAK: İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

EMEKLİLİK HAKKI KAZANANLAR: KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 09:25 taşören işçileri kadrolu oldu imtihana girecek tam bir komedi birde aynı maaşla yazık

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