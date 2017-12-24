Taşerona kadro tamam! Taşeron işçiler KHK ile kadroya girdi...

50 binden fazla taşeron işçinin beklediği müjde Kanun Hükmünde Kararname'den çıktı. Gündemde olan ve merakla beklenen taşeron düzenlemesi KHK'da yayımlandı. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK: Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURULACAK: İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

EMEKLİLİK HAKKI KAZANANLAR: KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.