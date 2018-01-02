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Taşerona kadro için nereye başvuru yapacak internetten başvuru var mı?

Taşerona kadro için nereye başvuru yapacak internetten başvuru var mı?

Taşeron kadro için nereye başvuracak taşeron kadro şartları neler? Taşeron işçilerin beklediği süreç bugün yani 2 Ocak tarihinde başladı. Güvenlik soruşturması ve yazılı sınavdan sonra taşeron işçiler kadroya geçecek. Peki taşeron işçiler başvuru için ne yapacak başvurular kaç gün devam edecek?

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:18 - Güncelleme: 02-01-2018 09:18

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bugün başladı. 11 Ocak'a kadar devam edecek başvurular nereye yapılacak taşeron işçiler tarafından soruluyor. 90 gün devam edecek süreç sonrasında taşeron işçilerin nisan ayında kadroya geçmesi bekleniyor. Gelin hep birlikte taşeron işçilerin kadro için ne yapacağına bakalım.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçileri yarından itibaren 11 Ocak'a kadar başvurularını yapabilirler. Başvuruların ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇKE İÇİN NEREYE BAŞVURACAK?: Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması istenen ilgili çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek. Şartları karşılayanlar başvurularını, bugün başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

TAŞERONA KADRO SINAV TESPİT KOMİSYONU NE YAPACAK?

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

 Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek.

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