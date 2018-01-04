Taşeron kadrosu başvuru formu (Güvenlik soruşturma arşiv formu)

Taşeron kadrosu başvuru formu (Güvenlik soruşturma arşiv formu)

Taşeron belediye ve kamu işçilerinin kadro başvuruları sürüyor. 2 Ocak 2018'de başlayan taşeron kadro başvurusu için öncelikle formu ve güvenlik soruşturma arşiv işleminden geçmeniz gerekiyor. Güvenlik soruşturma arşiv formu ve başvuru için gereken evrakları sizin için derledik. Haberimizden hem başvuru formuna hem de taşeron kadrosu güvenlik soruşturma arşiv formunu indirebilirsiniz. Taşerona kadroda süreci de belli oldu. Taşeron kadrosu için hak sahipleri 12 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek.Taşeron kadrosu sınavının hemen ardından da taşeron kadrosu almaya hak kazananların kesin listesi ilan edilecek.

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Taşeron kadrosu başvuru formu (Güvenlik soruşturma arşiv formu)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir canlı yayında taşeron işçilere kadro düzenlemesinin 1 milyon 20 bin kişiyi kapsadığını söyledi. Taşeron kadro sürecinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklayan bakan, 'Düzenleme 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor. Kimse mağdur olmayacak. İşlerini yürüten arkadaşlara hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıyorum. Referans ve aracılık söz konusu olmayacak. Rahat olsunlar hepsi işe alınacak. Her şey işçinin rızasıyla olacak. 4-C diye birşey kalmayacak. ' dedi. Peki taşeron kadrosuna başvuru için hangi belgeler gerekiyor, süreç nasıl işleyecek.

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Taşeron kadrosu başvuru formu (Güvenlik soruşturma arşiv formu)

TAŞERON KADRO BAŞVURU FORMU : Taşeron belediye ve kamu işçileri kadro için 11 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapacaklar. Taşeron kadroya başvuru yaparken formu doldurmalısınız. Başvuru formunu indirmek için tıklayın

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Taşeron kadrosu başvuru formu (Güvenlik soruşturma arşiv formu)

TAŞERON KADRO GÜVENLİK SORUŞTURMA ARŞİV FORMU : Taşeron işçilerin kadroya başvurusunda gereken belgelerden biri de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. Güvenlik soruşturma arşiv formuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güvenlik soruşturma arşiv formu için tıklayın

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