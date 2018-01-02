Taşeron kadro takvimi- Sınav sonuçlar ve kesin liste tarihi

Taşeron kamu ve belediye işçilerinin kadroya geçiş süreci 02.01.2018 tarihinde başvuruların alınması başlaması ile start aldı. Taşeron kadrosunda başvurudan sonra hak sahiplerinin ilanı bulunuyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş takviminde kesin liste ilanı, sınav ve sınavı kazananların ilan edileceği süreç takvimi şu şekilde;

Taşeron kadro takvimine göre belediye ve kamu işçilerinin kadro için başvurularının başlangıç 02.01.2018 ve bitiş tarihi11.01.2018. Bu 10 günlük süreçten sonra tespit komisyonu inlemesini yapacak ve hak sahiplerini ilan edecek. 40 günü kapsayan taşeron kadroya hak kazananların ilan süreci 12.01.2018 ve 20.02.2018 tarihleri arasını kapsıyor. Bu süreçten sonra listeye itirazlar kabul edilecek. 3 günlük bu süreç de 21.02.2018 tarihinde başlayacak ve itirazlar 23.02.2018 tarihinde bitecek.

Taşeron kadro hak sahipleri listesine itirazları 7 gün içinde komisyon karara bağlayacak ve 24.02.2018-02.03.2018 tarihleri arasında kesin listeyi duyuracak. Taşeron kadro kesin listede ismi olanlar sınava alınacaklar. Taşeron kadro sınavı 03.03.2018 - 22.03.2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu 20 günlük taşeron kadro sınav sürecinin ardından itirazlar 23.03.2018-26.03.2018 tarihleri arasında sonuçlandırılacak. Bu 4 günlük itiraz sürecinin ardından Taşeron kadro sınavını kazananların kesin isim listesi ilan edilecek. Taşeron kadro sınavını kazananların listesinin yayınlancağı tarih 27.03.2018 - 31.03.2018 tarihleri olarak duyuruldu. Sınavı kazananların ilan edilmesinin ardından listede ismi olanlar 02.04.2018 tarihinde kamu ve belediyelerde kadroya geçecekler. İşte taşeron kadro takvimi;

TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU : Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Taşeron kadro başvuru formu için tıklayın

Başvuru formuna eklenecek belgeler neler : Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre taşeron kadro başvuru formunu doldurduktan sonra dilekçe ile birlikte gereken başka evraklar da var. Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:

-Sigorta evrakı : Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları.

-5 adet vesikalık fotoğraf

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

-Öğrenim durumu alanı kodlaması

-En son çalıştığı işin kodlaması.