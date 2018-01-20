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Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi

Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi

Taşeron kadro listesi 2018 belli oldu mu hangi taşeron işçi kadroya geçecek sorusu merak ediliyor. 11 Ocak tarihinde biten başvurular sonrasında taşeron işçiler kadroyu beklemeye başladı. 40 gün içinde açıklanan taşerona kadro sonrası sınav yapılacak. Peki taşeron sınavı ne zaman ilan edilecek nasıl işleyecek? İşte taşeron ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 11:30 - Güncelleme: 20-01-2018 11:30

Binlerce taşeron işçinin beklediği kadro haberi geldi. Taşeron işçiler kadroya geçmek için 11 Ocak tarihine kadar başvurularını yaptı. 40 günlük bir inceleme sonrasında kadrosu tamamlanan işçiler sınava tabii tutulacak. Peki taşeron işçilerin sınavı ne zaman olacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları geçen hafya perşembe günü sona erdi. Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek.

KADROYA ALINMAYAN TAŞERON İŞÇİLER NE YAPACAK? Kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, ilana itiraz edecek. İtiraz için üç gün süre verilmesi öngörülüyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek.

SINAVLAR İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.

İSTEYEN KURUM ERKEN TAMAMLAYABİLİR

Taşeron işçilere sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak. İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak. Kurumlar, kadroya geçiş işlemlerini bu tarihten önce de tamamlayabilecekler.

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek. "Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." bilgisini verdi. Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil, yaptıkları işle ilgili olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 12:55 Yahu ne kadrosu belediyede temizlikciler haric kim kadro aldi ?anfa ve metro gise calisanlari bile kadro dışı kaldı adamlar günde 16 saat molasız calışıyorlar.hastanede temizlikci kadro aldi doktor yanı hemşiresi alanadı bizzat calistığım hastanede!!!Allah aşkına kum bu 950 bin kişi kadro alan???

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