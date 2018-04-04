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Taşeron işçilerin maaşı ne olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Taşeron işçilerin maaşı ne olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçmesinin ardından yeni maaşları ne kadar olacak, taşeron işçiler ne kadar maaş alacak, maaşlara zam olacak mı soruları merak konusu oldu. Bakan Sarıesoğlu taşeron işçi maaşları hakkında ve promosyonlar hakkında son haberleri verdi. İşte kadro sonrası taşeron işçilerin alacağı yeni zamlı maaş ve promosyon miktarları

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:10 - Güncelleme: 04-04-2018 11:00

Taşeron işçilerin maaşı ne kadar olacak, taşeron işçiler ne kadar zamlı maaş alacak ve promosyon niktarı ne olacak soruları 2 Nisan kadroya geçişlerin ardından merak konusu oldu. Yıllarca kadro savaşı veren binlerce taşeron işçi yapılan kadro sınavlarının ardından devlet güvencesine ve özel sektörlere geçmeye hak kazandı. Taşeron işçiler için artık yeni bir dönem başladı. Birçok hakkı kazanan işçilerin yeni maaşı ne kadar olacak, zam alacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

TAŞERON MAAŞLARI NE KADAR OLACAK: Taşeron çalışanların ücretleri, genelde asgari ücretin katları üzerinden gidiyor. Genel olarak ise taşeron çalışanlarında ücretler, asgari ücretin 1.5 katı düzeyinde bulunuyor. Bu doğrultuda ücretlerin büyük bölümünün 2 bin ila 2 bin 250 TL aralığında olacağı öngörülebilir.

TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK: Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

TAŞERON FİRMALAR İÇİN MAĞDURİYET TALEBİ: Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle birlikte birçok yüklenici firmanın atıl duruma geçmesinin firma sahiplerini mağdur ettiğini belirten DTSO Beyaz Liste 6. Grup adayı Şerife Keskin, taşeron firmaların mağduriyetinin giderilmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Olağanüstü Hal kapsamında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazanan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili açıklamada bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Beyaz Liste 6. Grup adayı Şerife Keskin, bundan sonraki süreçte de sektörde ivedi bir şekilde taşeron firmaların mağduriyetlerini giderecek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. İşçilerin kadroya geçmesinin kendileri içinde sevindirici olduğunu anlatan Keskin, hükümetin, ciddi emekler ve sermayeler sonucunda oluşturulan bu firmaların atıl duruma getirilmemesi için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Firmaların daha verimli bir hale gelmesinin gerektiğini anlatan Keskin, “Çok basit bir örnek verecek olursak kurucusu ve yöneticisi olduğum şirketlerim bünyesinde 11 yıllık sektör tecrübemizle binlerce işçi arkadaşlarımızla çalışma imkanı elde ettik. Firmalarımız uhdesinde olan 3 ilçe hastanemiz, bir belediyemiz, Ankara ve İstanbul illerindeki kredi yurtlar kurumu ve diğer kamu kuruluşlarındaki hizmet yerlerimizde temizlik, güvenlik, otomasyon, kent temizliği, iklimlendirme hizmetlerini yerine getiren işçilerimiz taşeron yasası kapsamına alınmışlardır. Bizler gibi 20 bine yakın firma bulunmaktadır. Hükümetin bizim gibi firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki çalışmaları da bu süreçten sonra başlatması gerekmektedir” dedi.

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