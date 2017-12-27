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Taşeron işçiler kadro için nereye nasıl başvuru yapacak?

Taşeron işçiler kadro için nereye nasıl başvuru yapacak?

Taşeron kadro için nereye başvuru yapacak taşerona kadro ne zaman? Binlerce kişinin merakla beklediği taşerona kadroda sona gelindi. 2 Ocak'ta taşeron işçiler başvuru yapacak ve kadroya geçecek. Peki taşeron işçiler nereye nasıl başvuru yapacak?

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:21 - Güncelleme: 27-12-2017 09:21

Uzun zamandır merakla beklenen taşeron işçilere kadroda son gelindi. 900 bin taşeron işçi çalıştığı yerde kadroya geçecek. Peki taşeron işçiler kadroya geçerken nereye başvuracak belli oldu mu?

Taşerona kadro başvurusu nasıl yapılır? sorusu, binlerce taşeron işçi tarafından merakla araştırılıyor. 696 sayılı KHK düzenlemesi ile birlikte taşerona kadro resmen verildi. Öte yandan dün de taşerona kadro için yapılacak olan başvuruların tarihi belli oldu. 2 Ocak tarihinde başlayacak olan başvurular 90 gün içinde sonuçlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride taşerona kadro başvurusu hakkında detaylar verildi. İşte taşeron kadro başvurusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bildiri yayınladı. 

TAŞERON İŞÇİLER NEREYE BAŞVURU YAPACAK? 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren taşeron işçiler kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemekte. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren taşeron işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Alt işveren taşeron işçilerin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklar.

ELEKTRİK ORTAMDAN AKTARILACAK

Başvuruda bulunan alt işveren taşeron işçilerin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak.

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