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Taşeron işçi zammı kadro sonrası yeni maaş tablosu-2018

Taşeron işçi zammı kadro sonrası yeni maaş tablosu-2018

Taşeron işçi zamlı yeni maaşlar ne kadar oldu, taşeron işçiler 2 Nisan kadro sonrası ne kadar zam alacak yeni zamlı maaşları ne kadar olacak sorularının net yanıtı bugün geldi. Taşeron işçilerin maaşına kadroya geçiş sonrasında yüzde 10 zam yapılacak. Yani 4C'li taşeron işçi maaşının yüzde 10'u kadar zam alacak.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:00 - Güncelleme: 30-03-2018 15:00

Taşeron işçi maaşları 2018 ne kadar oldu, 2 Nisan kadroya geçişten sonra taşeron işçiler ne kadar zam alacak, yeni zamlı taşeron işçi maaşları ne kadar oldu, net tutar ne sorularının yanıtını Julide Sarıeroğlu verdi. Kurumlar bir bir taşeron işçi sınav sonuçlarını açıklıyor, 2 Nisan sonrası ise 4B'li olan binlerce taşeron işçi 4C statüsüne geçecek. 2 Nisan taşeron kadrolarının ardından işçilerin maaşına yüzde 10 zam yapıldı. Ayrıca taşeron işçilerin yıllık izin haklarına da yeni düzenlemeler geliyor.

Taşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadrıya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.

YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

BAZI DETAYLAR YAZMIYOR: Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.

BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK: Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.

PROMOSYON MİKTARI AÇIKLANDI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

ESNAFA ÖDEME DE KOLAYLIK SAĞLANACAK: Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasında esnaflara da bir müjde geldi. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Ayrıca sağlık alanında da yenilikler yapılıyor. Sabah'ın haberine göre, hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.

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