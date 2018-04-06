  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Taşeron işçi sınavında Marilyn Monroe soruldu!

Taşeron işçi sınavında Marilyn Monroe soruldu!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taşeron işçi Gülcan Öztürk'e, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, ‘John Kennedy'in sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi." diye Marilyn Monroe’u sorduğu iddia edildi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 09:22 - Güncelleme: 06-04-2018 09:29

DİYARBAKIR'IN Bismil Belediyesi’nde kadroya geçmek isteyen taşeron işçilere sözlü sınavda ABD Başkanı Kennedy’nin Hollwood efsanesi Marilyn Monroe ile ilişkisinin sorulduğu iddia edildi. Elenen işçi Gülcan Öztürk'ün iddiası olay olacak gibi...

Bismil Belediyesi’nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen cuma günü mülakat yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyonun, kadın işçi Gülcan Öztürk’e suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ve “aldatılan eşi” ile ilgili soru yönelttiği iddia edildi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Öztürk, mülakatta yaşadıklarını şöyle anlattı:

SENİN GİBİ KIVIRCIK SAÇLI BİR SEVGİLİSİ VARDI... 

“Bana ‘ John Kennedy Havaalanı nerede?’ diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey hemen ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.’ ‘Bilmiyorum’ deyince cevabını kendisi verdi ve ‘Marilyn Monroe’ dedi. Sonra, ‘Kennedy’nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?’ sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim. Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum.”

KENNEDY HAVAALANINI SORDUM, MARİLYN MONROE'U DEĞİL... Öztürk itirazının sonucunu beklerken, konuyla ilgili Kaymakam Gülenç ise iddialara ilişkin şunları söyledi: “Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?’ gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul’dadır’ diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Zaten ‘John Kennedy Havalimanı İstanbul’dadır’ diyen birini kültür müdürlüğünde çalıştıramazdık. Asla John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi.”

SORULAN DİĞER SORULAR... Mülakatta bazı kişilere ise “İbrahim Tatlıses nerelidir?”, “Yemeği kim yapar?”, “Treni kim kullanır?”, “Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?”, “Diyarbakır’ın kaç ilçesi vardır?”, “Bismil’in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?”, “Diyarbakır’ın plakası kaçtır?” gibi sorular yöneltildiği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taşeron işçi sınavında Marilyn Monroe soruldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Gökay güneş 06 Nisan 2018 09:41 Biraz zor sorduk derken aslında itirafta bulunuyor o zaman emminin oğluna da biraz kolay sormuş olabilirsin. Kaymakam bak zekaya bak temsil ettiği makama bak daha 40 fırın ekmek yemeli bence önce kendi çalışsın park bahçelerde

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro