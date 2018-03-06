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Taşeron işçi sınavı yazılı-sözlü sınav baraj puanı

Taşeron işçi sınavı yazılı-sözlü sınav baraj puanı

Taşeron işçi sınavları başladı. 22 Mart'a kadar devam edecek olan taşeron işçi sınavını her kurum belirlediği bir tarihte farklı zamanlarlarda yapacak. Kadoya girmek için yapılan taşeron işçi sınavları hem yazılı hem de sözlü olarak yapılıyor. Taşeron işiçilerin sınavı geçmesi için hem yazılı hem de sözlü sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:20 - Güncelleme: 06-03-2018 16:20

Taşeron işçi sınavları başladı her kurumun farklı tarihlerde yapacağı taşeron işçileri kadroya alacak sınavlar hem yazılı hem de sözlü şekilde yapılacak. Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için yazılı ya da sözlü sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor. Sınavların bitiminden sonra 23-26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacak.

TAŞERON İŞÇİ SINAVLARI: Taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde "sınav" süreci başladı. 22 Mart’a kadar kamuda sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak.

Sınav sürecini ilk başlatacak kurumlardan biri Sağlık Bakanlığı olacak.

Sağlık Bakanlığı uygulayacağı sözlü sınavın kriterlerini belirlerken, bazı alanlarda çalışanların “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisine” de bakacağını duyurdu.

Her iş kolunda da farklı kriterler belirlendi. Örneğin temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi ve hijyen kurallarına uyma bilgisine” bakılacak.

Yabancı hasta ve işaret dili tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek.

Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.

Sınavların bitiminden sonra 23-26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacak.

TAŞERON KADRO SINAVINDA HANGİ KONULAR SORULACAK: Kadro sınavı, kurumların kendi bünyesinde yapılacağı için sorular da halihazırda bu pozisyonda çalışan ve kadroya geçtiğinde aynı pozisyonda çalışmaya devam edecek olan personelin yetkinliğine dayalı olacak.

Süreçle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na yöneltilen "Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusuna, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." cevabının gelmesi, soruların doğrudan pozisyonun yetkinliğine dayalı olduğunu destekledi.

SINAVDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK: Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek

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