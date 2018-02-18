Taşeron işçi sınav yeri neresi-illere göre sınav tarihi

Taşeron işçi sınavı için başvuru süresi bitti şimdi gözler 2018 taşeron işçi sınavlarında. Kadroya geçmeye hak kazanacak taşeron işçi için 2 zorlu süreç var adaylar hem yazılı hem de sözlü iki sınava girecek. 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gereken taşeon işçi sınavları 3-22 Mart arasında yapılacak. Taşeron işçi sınav sonuçlarından geçer not alanların kadroya geçmesi ie 2 Nisan'da yapılacak.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NE ZAMAN: Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak sınavın ardından 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Hak sahipleri en son 2 Nisan 2018 tarihinde topluca işçi kadrosuna geçirilmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NASIL OLACAK:Sınav yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek olup sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

SINAV YÜZ PUAN ÜZERİNDEN: Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek olup yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilecek ve “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekmektedir.

EN AZ 50 PUAN GEREKLİ: Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecektir.

Sınavlarda sorulacak sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanacak olup sınavlarda başarılı olamayanlar, belirlenen tarihler içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe ile yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.