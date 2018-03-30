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Taşeron işçi net maaşları ne kadar oldu yeni açıklama

Taşeron işçi net maaşları ne kadar oldu yeni açıklama

Taşeron işçiler 2 Nisan'dan itibaren kadroya geçmeye başlayacak. Taşeron işçilerin kadro sonrası ne kadar maaş alacakları, sosyal haklarının ne nasıl olacağı merak konusuydu. Bakan Julide Sarıeroğlu taşeron işçilerin maaşı hakkında net açıklamayı yaptı. Taşeron işçiler 2 Nisan'dan sonra ücretlerinde yüzde 10 artış yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 13:44 - Güncelleme: 30-03-2018 13:44

Taşeron işçi son haber Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi. 2 Nisan'dan sonra kadroya geçmeye başlayacak olan taşeron işçilerin maaşı ne kadar olacak, taşeron işçi 2 Nisan'dan sonra ne kadar maaş alacak, yeni hakları neler olacak sorularının net yanıtı geldi. Binlerce taşeron işçi 2 Nisan'dan sonra kadroya geçince maaşlarına yüzde 10 zam yapılacak, ayrıca izin günlerine yeni bir düzenleme getirilecek.

Taşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadrıya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.

YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.

BAZI DETAYLAR YAZMIYOR: Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.

BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK: Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.

PROMOSYON MİKTARI AÇIKLANDI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

ESNAFA ÖDEME DE KOLAYLIK SAĞLANACAK: Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasında esnaflara da bir müjde geldi. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Ayrıca sağlık alanında da yenilikler yapılıyor. Sabah'ın haberine göre, hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.

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