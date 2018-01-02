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Taşeron işçi kadrosu başvuru formu! İşte gereken belgeler

Taşeron işçi kadrosu başvuru formu! İşte gereken belgeler

Kadroya geçmek isteyen kamu taşeron işçileri ve belediye taşeronları için kadro süreci başladı. Başvuru süresi 11 Ocak'ta sona erecek taşeron kadrosu için formu doldurup dilekçe ile bizzat başvuruda bulunmanız gerekiyor. Belediye ve kamu taşeron işçileri, başvuru sonrasında izlenecekler. Taşeron kadro için kesin listede isimleri olan işçiler 3 Mart 2018'de sınava girecekler.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:24 - Güncelleme: 02-01-2018 09:34

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Bugün itibariyle sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti.

Peki kadro süreci nasıl işliyor, başvurular nereye nasıl yapılacak, taşeron işçiler hangi formu dolduracaklar? İşte taşeron kadro başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler;

TAŞERON KADRO BAŞVURULARI : Taşeron işçiler 2 Ocak 2018 (bugün) ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.

TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ : Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.

TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU : Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Taşeron kadro başvuru formu için tıklayın

taşeron kadro süreç takvimi sınav tarihi
Başvuru formuna eklenecek belgeler neler : Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre taşeron kadro başvuru formunu doldurduktan sonra dilekçe ile birlikte gereken başka evraklar da var. Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:

-Sigorta evrakı : Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir. (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar)

-5 adet vesikalık fotoğraf
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu
-Öğrenim durumu alanı kodlaması
-En son çalıştığı işin kodlaması.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • dddd 02 Ocak 2018 10:33 Bu kanun Kadro vermek değil çalışanları elemektir. Kendi yandaşlarını sınavdan geçirecekler sınavı veremeyenler işinden olacak sonra boş kanala yerlere kendi yandaşlarını bırakacaklar

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