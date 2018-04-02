Taşeron işçi kadro geçişleri başladı son haberler neler?

Taşeron işçi kadro haberleri 2 Nisan son durum neler oluyor binlerce işçi tarafından merak konusu oldu. Bugün taşeron işçilerin milat kabul ettiği gün, çünkü yıllardır kadro savaşı veren taşeron işçiler bugün yeni haklarına kavuşuyor. Yapılan taşeron kadro sınavlarının ardından kurumlar bir bir kadro sonuçlarını açıkladı kesin listeyi yayınladı Kesin listeye göre taşeron işçiler yeni görevlerine başlayacak. Peki taşeron işçiler kadro sonrasında ne kadar maaş alacak, promosyon alacak mı, emeklilik hakları nasıl olacak soruları akıllara takıldı.

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇİŞİ HALAYLARLA KUTLADI: Kadro sevinci yaşayan işçiler ise kadroya geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Başvuru süreçlerimiz, soruşturma ve sınav süreçlerimiz oldu. Bugün de imzalarımızı attık. Bu bize büyük mutluluk veriyor, diye konuştu.

JULİDE SARIEROĞLU 4 ARALIK KRİTERİNİ AÇIKLADI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Taşeronla ilgili çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık, bilgi kirliliklerinin çıkarıldığı ve bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi ama alnımızın akıyla Pazartesi günü itibariyle sonuçlandırmış olacağız” dedi.

4 ARALIK KRİTERLERİ NEDİR: 4 Aralık kriteriyle ilgili olarak birçok tartışma söz konusu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, “4 Aralık kriterinin konulma sebebi tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır. İşten çıkarma ve başka kişileri işe yerleştirme riski olduğunu gördük, bunu engellemek amacıyla iyi niyetle hak kayıplarının yaşanmaması adına konulmuş bir kriterdir. Geçmiş dönemlerde taşerona kadroyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz sözlerden daha ileride bir düzenleme gerçekleştirdik. Teknik ve zor bir konuydu ama sendikalarımızın ve çalışanlarımızın katkılarıyla son aşamaya gelmiş durumdayız. Bu kapsamda sendikal mevzuatımız da demokratik olarak uygulamadadır. Tüm bu konularda çok ileri aşamalara gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak işçi ve işveren kesimimizle ortak akla dayalı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İTİRAZLAR SONUÇ GETİRDİ HÜKÜMLÜ İŞÇİLERE KADRO MÜJDESİ GELDİ: Karşıyaka Belediyesi'nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname'ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı' suçlarına karışmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi'nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı' suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.

KADRO SONRASI TAŞERON İŞÇİ MAAŞLARI: Henüz resmi kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş olmasa da taşeron işçilerin maaşında herhangi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Mesela; bir işçi bin 600 lira ya da 2 bin lira maaş alıyorsa kadroya geçtiğinde de yine aynı işçi bin 600 lira ya da aldığı tutar ne ise o kadar maaş alacaktır. Kamuya geçen ve devlet güvencesi altına giren taşeron işçilere 52 günlük ikramiye ücretleri verilecektir.