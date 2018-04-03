Taşeron işçi kadro dağılımı 2018- hangi kurumda kaç kişi var?

Taşeron işçi son haberler gelmeye devam ediyor. 2 Nisan'dan itibaren yeni bir döneme giren yaklaşık 900 bin taşeron işçi artık devlet güvencesinde. Çalışma hakları ve şartları iyileştirilen taşeron işçiler en çok hangi kurumda, hangi kurum kaç taşeron işçiyi kadroya geçirdi. İşte 3 Nisan 2018 en yeni ve güncel taşeron işçi haberleri.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

MEVSİMLİK İŞÇİLER DE DAHİL... Çaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişe ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Sürecin 2 Nisan tarihinde tamamlandığı belirten Bakan Sarıeroğlu 900 bin kişiden fazla işçiyi kapsayan bir çalışma yapıldığını belirtti. Bu rakama geçici mevsimlik işçiler de dahil.

HANGİ BAKANLIKTAN KAÇ KİŞİ KADROYA GEÇTİ?.. Taşerondan kadroya geçiş kapsamında en fazla kadroya geçiş 148 bin 489 kişiyle Sağlık Bakanlığı'nda yaşandı.

Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesi kapsamında kadroya geçenlerin kurumlara göre dağılımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı: 819

Başbakanlık: bin 221

TBMM: Bin 157

Sağlık Bakanlığı: 148 bin 489

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 7 bin 480

Milli Eğitim Bakanlığı: 31 bin 908

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 31 bin 991

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 35 bin 697...

EN FAZLA KADROYA GEÇİŞ OLAN İL İSTANBUL: Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı" dedi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TAKILANLAR: Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.