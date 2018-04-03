  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Taşeron işçi kadro dağılımı 2018- hangi kurumda kaç kişi var?

Taşeron işçi kadro dağılımı 2018- hangi kurumda kaç kişi var?

Taşeron işçilerin kadro geçişleri sınav sonuçlarına göre bitti. Binlerce taşeron işçi artık devlet güvencesine girdi. Peki hangi kurumda kaç taşeron işçi var, en çok taşeron işçi kadrosu hangi kurumda. Taşeron işçilerin maaşları ya da sosyal hakları 2 Nisan kadro sonrasında iyileştirilecek mi? İşte son taşeron işçi haberleri ve sıcak gelişmeler

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 17:00 - Güncelleme: 03-04-2018 17:00

Taşeron işçi son haberler gelmeye devam ediyor. 2 Nisan'dan itibaren yeni bir döneme giren yaklaşık 900 bin taşeron işçi artık devlet güvencesinde. Çalışma hakları ve şartları iyileştirilen taşeron işçiler en çok hangi kurumda, hangi kurum kaç taşeron işçiyi kadroya geçirdi. İşte 3 Nisan 2018 en yeni ve güncel taşeron işçi haberleri.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

MEVSİMLİK İŞÇİLER DE DAHİL... Çaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişe ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Sürecin 2 Nisan tarihinde tamamlandığı belirten Bakan Sarıeroğlu 900 bin kişiden fazla işçiyi kapsayan bir çalışma yapıldığını belirtti. Bu rakama geçici mevsimlik işçiler de dahil.

HANGİ BAKANLIKTAN KAÇ KİŞİ KADROYA GEÇTİ?.. Taşerondan kadroya geçiş kapsamında en fazla kadroya geçiş 148 bin 489 kişiyle Sağlık Bakanlığı'nda yaşandı.

Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesi kapsamında kadroya geçenlerin kurumlara göre dağılımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı: 819
Başbakanlık: bin 221
TBMM: Bin 157
Sağlık Bakanlığı: 148 bin 489
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 7 bin 480
Milli Eğitim Bakanlığı: 31 bin 908
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 31 bin 991
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 35 bin 697...

EN FAZLA KADROYA GEÇİŞ OLAN İL İSTANBUL: Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı" dedi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TAKILANLAR: Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taşeron işçi kadro dağılımı 2018- hangi kurumda kaç kişi var? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro