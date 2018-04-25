Taşeron işçi ikramiyesi ne zaman yatacak-ilk taksit kaç lira ödenecek

2 Nisan 2018 tarihi itibari ile artık devlet güvencesi altında çalışmaya başladı. Kadroya geçen taşeron işçiler şimdi ikramiye primlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar olacağını merak ediyor. Peki kadroya geçen taşeron işçilerin 52 günlük ikramiyesi ödemesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı mı? İşte tüm detaylar...

52 GÜNLÜK PRİM ÖDEMESİ NE ZAMAN: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da kadro alacak olan işçilere 52 günlük ikramiye ücreti, prim ücretinin verileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK: Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

TAŞERONA VERİLECEK İKRAMİYE NEDİR: Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave ikramiye eklenir.

TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK: Kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Resmi gazetede yayımlanan habere göre 52 günlük ikramiye ödemesi her yıl bir maaş tutarı kadar olacak. Yani kadroya giren taşeron işçileri en az 2200 TL ile en fazla 3.700 TL arası ikramiye alacaklar. Yer altında çalışan işçiler ise, her yıl ek bir ikramiye daha alacaklar.