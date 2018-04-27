Taşeron işçi 52 günlük promosyon ilk ödemesi kaç para

Taşeron işçi 52 günlük ikramiye ödemesi ilk taksiti ne zaman, hangi taşeron işçi ne kadar ikramiye alacak, net tutar ne soruları taşeron işçilerin gündeminde. 2 Nisan'dan itibaren kadroya geçen taşeron işçilerin yüzü son gelen haberlerle gülüyor. Birçok hakka sahip olan taşeron işçiler promosyon ve ikramiye de alacak.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK: Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

TAŞERON İŞÇİSİ NE KADAR PROMOSYON ALACAK: Taşerondan kadroya geçiş sürecinde daha önce Çalışma Bakanı Sarıeroğlu tarafından maaşlarının 1,5 katı promosyon ücreti olarak alacaklarını duyurmuştu. Kadroya geçmeden önce asgari ücret alan taşeron işçisi yeni dönemde 2 bin 404 lira ücret alacak.

Taşeron işçilere yılda iki kez ikramiye (tediye) ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşeron işçilere yapılacak olan ikramiye ödemelerinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödeme yapılır denilmektedir. İşçilere Ocak ve Temmuz ayında 5'er günlük olmak üzere bir toplümda 10 gün ikramiye ödemesi yapılır.

YÜZDE 4 ZAM: İşçilerin maaşlarında yüzde dört zam yapılacak. Ücret zammı işçilerin çıplak maaş tutarları üzerinden yapılacak. 2019 yılında iki dönemde yüzde dört zam ile birlikte toplamda yüzde sekiz zam gerçekleştirilecek. Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin maaş ve sosyal hakları ile ilgili yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

TAŞERON ÇALIŞANIN İKRAMİYE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK: Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti verilmiş olacak.

TAŞERONA TOPLU SÖZLEŞME ÜCRETİ: Taşaronda kadroya geçen işçiye ayrıca kadroya geçiş süreci ile ilgili olarak 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret ve farklar da ödenecek.

TAŞERON ÇALIŞANLARA YÜZDE 4 ZAM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında kadroya geçen işçilerin 01 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihinten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa yüzde dört oranından mahsup edilir. Temmuz 2018 ve Aralık 2018 ayları arasında ise işçilere almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.

Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.