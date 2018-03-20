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Taşeron işçi 2 Nisan sonrası yeni zamlı maaşları ne kadar olacak?

Taşeron işçi 2 Nisan sonrası yeni zamlı maaşları ne kadar olacak?

Taşeron kadro sınavları için artık son günler, birçok kurum taşeron işçi kadro sınavını yaptı ve kadroya kesin geçiş yapan taşeron işçi isim listesini sayfasında yayınladı bile. Taşeron işçiler 2 Nisan'dan sonra kurumlara göre kadrolara geçecek. Devlet güvencesi olacak taşeron işçilerin kadro sonrası maaşı artacak mı, ne kadar olacak? Ne kadar ikramiye alacaklar?

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 08:35 - Güncelleme: 20-03-2018 09:35

Taşeron kadro sınavlarının ardından akıllara taşeron işçilerin kadro sonrası ne kadar maaş alacakları geldi. 2 Nisan'dan sonra kurumlara göre kadroya geçecek olan taşeron işçilerin maaşı artacak mı, hangi taşeron işçi ne kadar maaş zammı alacak detaylar haberimizde.

31 Mart'a kadar devam edecek taşeron kadro sınavlarını her kurum farklı günlerde ve farklı sorularla yapıyor. Yazılı sınavın ardından sözlü sınava girecek olan taşeron işçilerin kesin kadrosu 2 Nisan'da başlayacak. Peki taşeron işçinin maaşı kadro sonra ne kadar zamlanacak, ne kadar ikramiye alacaklar?

KADRO SONRASI TAŞERON İŞÇİ MAAŞLARI: Henüz resmi kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş olmasa da taşeron işçilerin maaşında herhangi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Mesela; bir işçi bin 600 lira ya da 2 bin lira maaş alıyorsa kadroya geçtiğinde de yine aynı işçi bin 600 lira ya da aldığı tutar ne ise o kadar maaş alacaktır. Kamuya geçen ve devlet güvencesi altına giren taşeron işçilere 52 günlük ikramiye ücretleri verilecektir.

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