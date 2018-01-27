  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Taşeron başvuru kadro sonuçları - Nevşehir Üniversitesi

Taşeron başvuru kadro sonuçları - Nevşehir Üniversitesi

Kadro başvuruları kabul edilen taşeron işçilerin sonuçları belli olmaya başladı. 12 Ocak tarihinde biten başvurular sonucunda bir liste daha Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden geldi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kadro başvuruları kabul edilen taşeron işçilerin listesi internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:43 - Güncelleme: 27-01-2018 09:43

Binlerce taşeron işçinin merakla beklediği sonuçlar belli olmaya başladı. Konya ve Antalya'dan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden de kadro sonuçları geldi. İşte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde kadroya geçen taşeron işçilerin listesi.

Taşerona kadro başvurularının değerlendirilmesini tamamlayan kamu kurumları, sonuçları resmi internet sitelerinden açıklıyor. Bugüne kadar, beş ayrı kamu kurumu taşeron işçilerle ilgili listelerini duyurdu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'de kadroya geçen taşeron işçileri açıkladı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, kadro başvurusunda bulunan 257 işçinin 255'nin başvurusunun onaylandığını duyurdu. İki kişinin başvurusu ise reddedildi. Başvuruda bulunan ve onaylanan taşeron işçiler arasında, 94 güvenlik görevlisininyer alması dikkat çekti. Yine taşeron işçiler arasında, temizlik elamanı, garson, pideci ve büro elamanları da bulunuyor. Nevşehir Üniversitesi'nin sitesinde kadro başvurusu kabul edilen işçilere yer verildi.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan duyuru ve listeler şöyle: "24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taşeron başvuru kadro sonuçları - Nevşehir Üniversitesi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat