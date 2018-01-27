Taşeron başvuru kadro sonuçları - Nevşehir Üniversitesi

Binlerce taşeron işçinin merakla beklediği sonuçlar belli olmaya başladı. Konya ve Antalya'dan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden de kadro sonuçları geldi. İşte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde kadroya geçen taşeron işçilerin listesi.

Taşerona kadro başvurularının değerlendirilmesini tamamlayan kamu kurumları, sonuçları resmi internet sitelerinden açıklıyor. Bugüne kadar, beş ayrı kamu kurumu taşeron işçilerle ilgili listelerini duyurdu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'de kadroya geçen taşeron işçileri açıkladı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, kadro başvurusunda bulunan 257 işçinin 255'nin başvurusunun onaylandığını duyurdu. İki kişinin başvurusu ise reddedildi. Başvuruda bulunan ve onaylanan taşeron işçiler arasında, 94 güvenlik görevlisininyer alması dikkat çekti. Yine taşeron işçiler arasında, temizlik elamanı, garson, pideci ve büro elamanları da bulunuyor. Nevşehir Üniversitesi'nin sitesinde kadro başvurusu kabul edilen işçilere yer verildi.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan duyuru ve listeler şöyle: "24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi