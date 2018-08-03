Tasarruf için ilk adım geldi ihaleler durduruldu

Hükümetin, kamu yatırımlarına yönelik sert bir önlem aldığı öğrenildi. Dünya’nın edindiği bilgilere göre, ihalesi yapılmış ama başlanılmamış, ihale aşamasında ve henüz ihalesine çıkılmamış yapım, onarım ve büyük onarım işlerinin durdurulmasına yönelik talimatın ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Başta yüksek bedelli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kapsama giren ihalelerin durdurulmasıyla, karayolları ve sulama işleri gibi önemli sayılabilecek çok sayıda ihale durmuş oldu. Hükümet, mevcut ödeneği olan ve önceki yıllarda ihale edilmiş işlere yönelik herhangi bir kısıtlama yapmadı.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar durdurulan ihalelerin tamamına yönelik veri olmamakla birlikte, ihale bedellerinin 15 milyar TL’ye kadar çıkabileceği tahminini yaptılar. Bu tutarın ihale bedeli olduğu, bütçe açısından yılın kalanındaki tasarruf miktarının daha düşük seviyede kalabileceği vurgulandı.

ÖNCELİKLENDİRME YAPILACAK

Kamunun, 2019 bütçesi çerçevesinde hem devam eden ve ihaleye çıkılacak yapım işlerine yönelik bir önceliklendirme yapacağı daha önce açıklanmıştı. Geçmişte yapılan önceliklendirmelerde, stratejik önem verilen projeler ile yapımı tamamlanma aşamasına yakın işlere ödenekler hızlandırılmış, diğerlerinin ödenekleri kısılmış ya da durdurulmuştu.

ALBAYRAK: YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANACAK

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da bugün katıldığı yayında önümüzdeki dönem için diğer bakanlıklarla tasarruf konusunda görüş birliğine varıldığını açıklamıştı. Bakan Albayrak, sadece kamudan yüzde 30'a varan tasarruf sağlanacağını söyledi.