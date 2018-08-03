  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tasarruf için ilk adım geldi ihaleler durduruldu

Tasarruf için ilk adım geldi ihaleler durduruldu

Yeni hükümet kamuda tasarruf için düğmeye bastı. Bakan Albayrak bugün sadece bakanlıklarda yüzde 30 tasarruf yapılacağını açıklamıştı. İlk adım geldi Kamu yatırımlarına yönelik önlem alan Hükümet, yılın kalanı için ihaleleri durdurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 16:17 - Güncelleme: 03-08-2018 16:17

Hükümetin, kamu yatırımlarına yönelik sert bir önlem aldığı öğrenildi. Dünya’nın edindiği bilgilere göre, ihalesi yapılmış ama başlanılmamış, ihale aşamasında ve henüz ihalesine çıkılmamış yapım, onarım ve büyük onarım işlerinin durdurulmasına yönelik talimatın ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Başta yüksek bedelli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kapsama giren ihalelerin durdurulmasıyla, karayolları ve sulama işleri gibi önemli sayılabilecek çok sayıda ihale durmuş oldu. Hükümet, mevcut ödeneği olan ve önceki yıllarda ihale edilmiş işlere yönelik herhangi bir kısıtlama yapmadı.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar durdurulan ihalelerin tamamına yönelik veri olmamakla birlikte, ihale bedellerinin 15 milyar TL’ye kadar çıkabileceği tahminini yaptılar. Bu tutarın ihale bedeli olduğu, bütçe açısından yılın kalanındaki tasarruf miktarının daha düşük seviyede kalabileceği vurgulandı.

ÖNCELİKLENDİRME YAPILACAK
Kamunun, 2019 bütçesi çerçevesinde hem devam eden ve ihaleye çıkılacak yapım işlerine yönelik bir önceliklendirme yapacağı daha önce açıklanmıştı. Geçmişte yapılan önceliklendirmelerde, stratejik önem verilen projeler ile yapımı tamamlanma aşamasına yakın işlere ödenekler hızlandırılmış, diğerlerinin ödenekleri kısılmış ya da durdurulmuştu.

ALBAYRAK: YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANACAK
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da bugün katıldığı yayında önümüzdeki dönem için diğer bakanlıklarla tasarruf konusunda görüş birliğine varıldığını açıklamıştı. Bakan Albayrak, sadece kamudan yüzde 30'a varan tasarruf sağlanacağını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tasarruf için ilk adım geldi ihaleler durduruldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 16:56 en küçük ilçe belediye başkanı ve meclis üyelerinin bile gitmediği ülke kalmadı, seminer adı altında lüks otellerde yapılan tatillere dur deyin yeter. işte sana tasarruf.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro