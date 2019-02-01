Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Yeni V-Serisi'nin ön yüzüne bakıldığında, daha geniş hava girişlerine sahip olduğu görülüyor. Ön tamponun alt kısmını çevreleyen krom bir parça da bu aracın güncelliğini gösteriyor.

Opsiyonel AMG Line donanımı seçildiği zaman ise ön ızgara ve ön tampondaki hava girişleri değişerek araç daha sportif bir görünüme kavuşuyor.

Makyajlı 2019 V-Serisi'nin iç mekanında da havalandırma ızgaralarının ve bazı döşemelerin yenilendiği görülüyor. Ayrıca iç mekandaki opsiyon miktarı da artmış ve bu sayede daha lüks bir V-Serisi (Vito) oluşturulabiliyor.