Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Türkiye'de Vito adıyla satılan ve oldukça beğenilen Mercedes-Benz V-Serisi minibüs modeli 2019 yılı için tanıtıldı.

Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Avrupa'da önümüzdeki Mart ayından itibaren satışa sunulacak olan Mercedes Benz V serisi, 2019 yılına damga vuracak. Yenilenen tasarımıyla göz dolduran minibüs modelinin alıcıları çıkış tarihini iple çekiyor. Peki yenilenen tasarımıyla gelen Mercedes-Benz V-Serisi 2019 modelinin özellikleri neler?

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Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Yeni V-Serisi'nin ön yüzüne bakıldığında, daha geniş hava girişlerine sahip olduğu görülüyor. Ön tamponun alt kısmını çevreleyen krom bir parça da bu aracın güncelliğini gösteriyor.

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Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Opsiyonel AMG Line donanımı seçildiği zaman ise ön ızgara ve ön tampondaki hava girişleri değişerek araç daha sportif bir görünüme kavuşuyor.

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Tasarım harikası 2019 Mercedes-Benz V serisi tanıtıldı

Makyajlı 2019 V-Serisi'nin iç mekanında da havalandırma ızgaralarının ve bazı döşemelerin yenilendiği görülüyor. Ayrıca iç mekandaki opsiyon miktarı da artmış ve bu sayede daha lüks bir V-Serisi (Vito) oluşturulabiliyor.

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