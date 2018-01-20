Tarzı olay oldu! Bella Hadid tüm bakışları üzerinde topladı

ABD'li model Bella Hadid, önceki gün Paris'te görüntülendi. Gri tonlarını barındıran ceketi ve spor ayakkabılarıyla iki tarzı birbirine harmanlayan Bella Hadid, etraftakilerin ilgi odağı oldu. 21 yaşındaki model, muhabirleri karşısında görünce gülümsemekten kendini alamadı. Kıyafeti ve tarıyla herkesi şaşırtan genç model, yine ilgi odağı olmayı başardı. Özellikle sosyal medyada kıyafeti ve ayakkabı seçiminden dolayı eleştirilen Bella Hadid'in yüzündeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı.



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ABD'li model Bella Hadid, önceki gün Paris'te görüntülendi. Gri tonlarını barındıran ceketi ve spor ayakkabılarıyla iki tarzı birbirine harmanlayan Bella Hadid, etraftakilerin ilgi odağı oldu. 21 yaşındaki model, muhabirleri karşısında görünce gülümsemekten kendini alamadı. Kıyafeti ve tarıyla herkesi şaşırtan genç model, yine ilgi odağı olmayı başardı. Özellikle sosyal medyada kıyafeti ve ayakkabı seçiminden dolayı eleştirilen Bella Hadid'in yüzündeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı.



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2 6

ABD'li model Bella Hadid, önceki gün Paris'te görüntülendi. Gri tonlarını barındıran ceketi ve spor ayakkabılarıyla iki tarzı birbirine harmanlayan Bella Hadid, etraftakilerin ilgi odağı oldu. 21 yaşındaki model, muhabirleri karşısında görünce gülümsemekten kendini alamadı. Kıyafeti ve tarıyla herkesi şaşırtan genç model, yine ilgi odağı olmayı başardı. Özellikle sosyal medyada kıyafeti ve ayakkabı seçiminden dolayı eleştirilen Bella Hadid'in yüzündeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı.



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