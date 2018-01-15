Tartıştığı oğluna kurşun yağdırdı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Faruk Y., tartıştığı babası Rafet Y. tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı. 1 çocuk babası Faruk Y., vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.