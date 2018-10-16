Tartıştığı minibüs şoförünün telefonunu çaldı! Kameraya böyle yakalandı

BURSA'da cep telefonunu çalmak için hareket halindeki minibüs şoförü ile tartışma çıkaran yolcu, tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü sırada cep telefonunu çaldı. Telefonu çaldıktan sonra bir anda tartışmayı bitiren hırsız, dakikalar sonra minibüsten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BİR ANDA CEP TELEFONUNU ÇALDI: Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı-Ovaakça minibüs hattında şoförlük yapan Abdulbaki S.’nin aracına Kent meydanı durağında bir yolcu bindi. Abdulbaki S.’nin hemen arkasındaki koltuğa oturan şahıs, bir süre sonra Abdulbaki S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hareket halindeki minibüs şoförüne fiziki müdahalede bulunmaya başlayan şahıs, bir anda şoförün yanında bulunan cep telefonunu çaldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ: Telefon çaldıktan sonra tartışmayı bitiren şahıs, birkaç dakika sonra minibüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Minibüs şoförü Abdulbaki S. olaydan sonra cep telefonunun olmadığını fark etti. Araçta bulunan güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından, telefonun tartışma sırasında çalındığını anladı. Durumu polis ekiplerine haber veren S., hırsız hakkında şikayetçi olurken, kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"BASİT SEBEPLERLE TARTIŞMA ÇIKARIYOR": Tartışma sırasında cep telefonu çalınan şoförün oğlu Yunus S., “Babam minibüs şoförlüğü yapıyor. Şahıs 08.30’da Kent Meydanı'dan araca biniyor. İlerleyen dakikalarda “ çok hız yapıyorsun” gibi basit sebeplerden kasti bir şekilde tartışma çıkarıyor. Fiziki müdahalede de bulunuyor. Babam da seyir halinde olduğu için sakinleştirmeye çalışıyor. O sırada şahıs, fiziki müdahale yaptığı anda boş bir an buluyor ve o esnada vites kolunun yanında bulunan akıllı cep telefonun alıyor. Telefonu alarak tek hamlede cebine koyuyor. 2-3 dakika sonrada Yeniceabat yakınlarında minibüsten iniyor. Biz gerekli yerlere başvuruları yaptık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Telefonun maddi değeri önemli değil, burada hem şoföre karşı yapılmış bir şey var, hem de yolculara. Hareket halindeki minibüsün şoförüne müdahalede bulunuyor” dedi.

  • Güncel 16 Ekim 2018 16:57
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Tartıştığı minibüs şoförünün telefonunu çaldı! Kameraya böyle yakalandı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro