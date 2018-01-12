Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde iki kişinin tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçamadan polis tarafından yakalanırken, sedye ile acil servise götürülen yaralının cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan Deprem Müzesi karşısında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.C. isimli silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabanca ile 5-6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 27 yaşındaki M.O. her iki bacağından da vurularak yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçmak istedi. Ancak cadde üzerinde bulunan sivil polisler saldırganı kaçamadan yakalayıp etkisiz hale getirerek Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Bacaklarından yaralanan M.O. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının ambulanstan sedye ile indirilerek Acil Servise getirildiği esnada cep telefonunu elinden bırakmayarak uğraşması ise dikkat çekti. Polis, meydana gelen silahlı kavga ile ilgili inceleme başlattı.