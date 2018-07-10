  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tartıştığı kadını araçtan atan taksicinin cezası belli oldu

Tartıştığı kadını araçtan atan taksicinin cezası belli oldu

İstanbul Ümraniye'de bir kadını ayaklarından tutarak araçtan atan ve darp ettiği iddia edilen taksi şoförü 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararla birlikte tahliye edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 16:56 - Güncelleme: 10-07-2018 16:56

İstanbul Ümraniye'de tartıştığı Canan Ay'ı darp ederek hakarette bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan taksi şoförü Ş.G., "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ş.G. kararla birlikte tahliye edildi. 

Canan Ay, olayın yolda yürüdüğü için şoförün kendisine küfür etmesiyle başladığını iddia etmişti. Darp edildiğini de öne süren kadın, taksiyi durdurmaya çalıştığı sırada şoför tarafından araca zorla çekildiğini anlatmıştı.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu (33) ve mağdur Canan Ay (31) ile tarafların avukatları katıldı.

SANIK: BANA KÜFÜR ETTİ
Savunmasını yapan sanık Şenol Göktürkoğlu, yolun ortasından giden müştekiye sadece korna çaldığını belirterek, "Kendisi, 'görmüyor musun, kaldırım dolu, araçlar park etmiş, nerden yürüyeyim' şeklinde sözler söyledi ve bana hakaret etti. Bu sırada ben durdum" dedi. Müştekiye hiçbir şekilde küfür etmediğini savunan sanık Göktürkoğlu, "Kendisi bana küfür etti. Daha sonra arabama tekme atı. Ben arabadan indim, bana saldırdı. Çevredekiler araya girdi. Kafa attığımı söylüyor. Arabama binip gidecekken kendisi arkadan araca bindi, ayağını kapıya dayadı, ben de kendisini aşağıya çektim yoluma devam ettim. Kendisini kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MÜŞTEKİ OLAY ANINI ANLATTI
Olay günü kardeşiyle beraber yolun kenarından yürürken taksinin hızla gelip kendilerine korna çaldığını söyleyen Canan Ay, "Arkamızdan kornayı çaldı. Biraz ileride yolun kenarına çekti, durdu. Bana seslendi. Yanına gittiğimde küfür ederek, 'niye yolun ortasından yürüyorsun' dedi. Hakaret etti. Ben de arabasına ayağımla vurdum. Bunun üzerine araçtan indi, bana kafa atıp darp etmeye başladı. Ben yere düştüm. Kimse ayırmaya çalışmadı. Ben 'polisi arayın' diye bağırmaya başladım. Taksiyi üzerime sürdü. Bana hafiften çarptı, gitmek istedi. Ben da gitmesin diye arka kapısını açıp bindim. Ben o sırada da polisle konuşuyordum. Telefonu elimden almaya ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Hareket etti. Yaklaşık 300 metre gittik. Daha sonra kendisi aracı durdurdu beni araçtan attı ve yoluna devam etti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. 

Olay anında Canan Ay'ın yanında bulunan kardeşi İlayda Bayar da tanık olarak dinlendi. Yolun ortasında yürüdükleri gerekçesi ile sanığın ablasına hakaret ettiğini söyleyen İlayda Bayar, "Kendisi ablama küfür etti. Ablam da sinirlenip taksiye ayağıyla vurdu. Sanık da araçtan inerek ablamı darp etmeye başladı, saçını çekti. Olay yerinden gitmesin diye aracın arka kapısından araca bindi. İlerde kendisi ablamı aşağıya attı" dedi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Ardından olay gününe ilişkin görüntüler izlendi. Sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyledi.

SON SÖZÜ SORULAN SANIK: KESİNLİKLE İFTİRA ATIYOR
Son sözü sorulan sanık, "Çok hızlı gittiğimi söylediler ve kendisi yolun üzerinde gidiyordu. Kafa attığımı, saçını çektiğimi söylüyor. Kesinlikle iftira atıyor" dedi. 

Mahkeme, sanığı, "Kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl, "Hakaret" suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti. 

Canan Ay ve Avukatı Ozan Özden, duruşma çıkışı adliye koridorunda gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Bu davanın toplumsal hassasiyeti olan bir dava olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özden sanığın en üst sınırdan ceza aldığını söyledi. 

"ADALET YERİNİ BULDU"
Canan Ay da, "Adalet yerini buldu diyorum başka da bir şey söylemiyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun 21 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de kardeşi ile yolda yürüyen Canan Ay'ı (31) kafa atmak suretiyle darp ederek hakaret ettiği belirtiliyor. 

Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 

Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tartıştığı kadını araçtan atan taksicinin cezası belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro