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Tartışma yaratan makam aracı satıldı! İşte fiyatı...

Tartışma yaratan makam aracı satıldı! İşte fiyatı...

DÜZCE eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in göreve gelmesinin ardından aldığı ve tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600 bin liraya satıldı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 18:31 - Güncelleme: 16-02-2018 00:31

DÜZCE eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014’te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu.

Mehmet Keleş’in görevinden istifa etmesinden sonra makam aracı yaklaşık 4 aydır Düzce Belediyesi’nin otoparkında muhafaza ediliyordu. Mehmet Keleş’in yerine başkan seçilen Ak Partili Dursun Ay, otomobili kullanmayarak satışına karar verdi. Makam aracı Düzce Belediyesi’nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş’in, Haziran 2014’te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu. Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 01:14 Kim olursa olsun müthiş bir savurganlık var

    CEVAP YAZ 1 2
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