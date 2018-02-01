Tartışma yaratan dizide camide imama yapılanlar pes dedirtti

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi şiddet sahneleriyle büyük ses getirmişti. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, dün akşam da ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

CAMİ İMAMINA YAPILANLAR RAHATSIZ ETTİ

Babası tarafından Vedat'a satılan Nefes'in hikayesinin işlendiği dizinin ikinci bölümünde de dikkat çeken sahneler vardı. Vedat'tan kaçan Nefes ve oğlunun sığındığı cami imamına yapılanlar ekran başındakileri rahatsız etti. Öyle ki Vedat, yakaladığı imamın kafasını ayaklar altına alarak işkence etti. Üstelik bunu camide yapması ve kafasına silah dayadığı adamına da aynı şeyi yaptırması ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.

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