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Tartışacak gündem yok! O ülkede meclis yine toplanamadı

Tartışacak gündem yok! O ülkede meclis yine toplanamadı

İsviçre parlamentosu tartışacak gündem bulamadığı için yine toplanamadı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:07 - Güncelleme: 13-03-2018 09:07

İsviçre'de Federal Meclisi'nin üst kanadı Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle kapılarını açmadı. Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı.

TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK: Birçok ülkenin parlamentosunda sert tartışmalar yaşanırken, İsviçre parlamentosu toplanmak için yine gündem maddesi bulamadı.

Meclis Başkanı Karin Keller-Sutter, gündem olmadığı için oturum açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

Bu kararla aynı zamanda parlamento tasarrufa da gitmiş oldu.

FRANGLAR CEPTE KALDI: 46 üyeli parlamentonun her üyesinin günlük maliyeti 735 İsviçre frangı. Bu yıl ikinci kez kapılarını açmayan parlamento 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladı.

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