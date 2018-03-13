Tartışacak gündem yok! O ülkede meclis yine toplanamadı

İsviçre'de Federal Meclisi'nin üst kanadı Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle kapılarını açmadı. Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı.

TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK: Birçok ülkenin parlamentosunda sert tartışmalar yaşanırken, İsviçre parlamentosu toplanmak için yine gündem maddesi bulamadı.

Meclis Başkanı Karin Keller-Sutter, gündem olmadığı için oturum açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

Bu kararla aynı zamanda parlamento tasarrufa da gitmiş oldu.

FRANGLAR CEPTE KALDI: 46 üyeli parlamentonun her üyesinin günlük maliyeti 735 İsviçre frangı. Bu yıl ikinci kez kapılarını açmayan parlamento 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladı.