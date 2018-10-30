Tarla süren traktör, obruğa düştü

Hacı Carı ve kardeşi Fahri Carı buğday tarlasından yeniden ekim yapmak için bugün traktörle tarlasını sürdüğü sırada, toprak aniden çöktü. Traktörün büyük bir kısmı da yaklaşık 10 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruğun içinde kaldı. Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. İki kardeş daha sonra mahalle muhtar azası Hasan Akın'ı telefonla arayıp yardım istedi. Traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

