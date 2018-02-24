Tarla kavgası katliama döndü!

Bolu`nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla kavgasında tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Tarla kavgası katliama döndü!

BOLU'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşması nedeniyle çıkan kavgada, O.B.’nin tüfekle ateş ettiği 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Tarla kavgası katliama döndü!

Olay, saat 16.00 sıralarında, Seben’in Çeltikdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan O.B. ile kuzeni Ayhan Büyüktopaç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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Tarla kavgası katliama döndü!

Çıkan tartışmanın büyümesiyle O.B. yanında getirdiği tüfek ile Büyüktopaç Ailesi’ne ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Tarla kavgası katliama döndü!

Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

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