Tarkan'ın, striptiz yaptığı anlar tıklanma rekoru kırdı!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Megastar Tarkan'ın, bir konseri sırasında yaptığı striptiz dansı görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU Megastar Tarkan'ın 23 yıl önce İnönü Stadyumu konserindeki görüntüleri büyük ilgi gördü. Tarkan'ın striptiz dansı sosyal medya kullanıcıları tarafın yorum yağmuruna tutuldu.

"MUHTEŞEM BİR GÖSTERİ YAPMIŞ" Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi paylaşıma, "Vay be Tarkan'a bak sen neler yapmış. Şok oldum izlerken gerçekten muhteşem bir gösteri yapmış." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hiçbir zaman Tarkan'ı dış görünüşüyle beğenmedim gençliğimde. Bu dansı da çok iticiymiş cidden..." yorumunu yaptı.