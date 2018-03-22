Tarkan'ın kızının ismi belli oldu

Tarkan’ın Nisan 2016’da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı ortaya çıktı.

Tarkan'ın kızının ismi belli oldu

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren megastar Tarkan, baba olmaya hazırlanıyor. 5 ay sonra bebeğini kucağına alacak çift, çocuk odasından kıyafete kadar hazırlık yapıyor. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak.

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Tarkan'ın kızının ismi belli oldu

17 BİN TL'YE BEBEK ARABASI: 45 yaşındaki Tarkan'ın bebeği için Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 17 bin liraya sattığı bebek arabasından aldığı öne sürüldü. Bu bebek arabaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü isimler tarafından özel olarak sipariş ediliyor.

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Tarkan'ın kızının ismi belli oldu

Pınar Tevetoğlu’yla evli olan sanatçının bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Babalık heyecanı yaşayan popçunun kızına koyacağı isim de belli oldu. Seda Sayan’ın programında çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı konuşuldu.

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Tarkan'ın kızının ismi belli oldu

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