Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

Tarkan ve Pınar Dilek'in ABD'de tüp bebek tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Tüm bu söylentiler bir yana şu sıralar en çok merak edilenlerden biri Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti. Bu konu hakkında sır vermeyen Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini ise çok flaş bir isim açıkladı.