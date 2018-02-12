Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

Kısa bir süre önce Instagram hesabından paylaştığı video ile baba olacağını duyuran Megastar Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini herkes merak ediyordu. Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti Seda Sayan programında açıkladı. Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? İşte cevabı.

Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

Bildiğiniz üzere megastar Tarkan, 2016 yılının Mayıs ayında hayatını Pınar Dilek ile birleştirmişti. Tarkan'ın düğünü, öncesi, sonrası, balayı her şey ama her şey en ince ayrıntısına kadar konuşulmuş, yeri geldiğinde ünlü bekarlara laf bile çarpılmıştı. Tarkan'ın evliliğinin hemen ardından hemen bebek soruları kafaları kurcalamaya başlamıştı. Hatta Bülent Ersoy, Tarkan'ın 2018 yılı içerisinde baba olacağını açıklamıştı.

112
Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

MEGA BABA; Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından büyük bir coşkuyla duyurdu. Her fırsatta gidip şarkıcı Gülşen'in bebeğini seven Tarkan nihayet baba oluyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Tarkan'ın bu videosu binlerce kez izlendi ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

212
Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

Tarkan ve Pınar Dilek'in ABD'de tüp bebek tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Tüm bu söylentiler bir yana şu sıralar en çok merak edilenlerden biri Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti. Bu konu hakkında sır vermeyen Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini ise çok flaş bir isim açıkladı.

312
Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

O İSİM SEDA SAYAN; Seda Sayan, programın bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü şarkıcı Tarkan 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile evlenmişti. Kısa bir süre önce de baba olacağını duyuran Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetiyle ilgili Seda Sayan'dan açıklama geldi.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat