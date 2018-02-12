Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Seda Sayan açıkladı

Bildiğiniz üzere megastar Tarkan, 2016 yılının Mayıs ayında hayatını Pınar Dilek ile birleştirmişti. Tarkan'ın düğünü, öncesi, sonrası, balayı her şey ama her şey en ince ayrıntısına kadar konuşulmuş, yeri geldiğinde ünlü bekarlara laf bile çarpılmıştı. Tarkan'ın evliliğinin hemen ardından hemen bebek soruları kafaları kurcalamaya başlamıştı. Hatta Bülent Ersoy, Tarkan'ın 2018 yılı içerisinde baba olacağını açıklamıştı.
MEGA BABA; Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından büyük bir coşkuyla duyurdu. Her fırsatta gidip şarkıcı Gülşen'in bebeğini seven Tarkan nihayet baba oluyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Tarkan'ın bu videosu binlerce kez izlendi ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Tarkan ve Pınar Dilek'in ABD'de tüp bebek tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Tüm bu söylentiler bir yana şu sıralar en çok merak edilenlerden biri Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti. Bu konu hakkında sır vermeyen Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini ise çok flaş bir isim açıkladı.
O İSİM SEDA SAYAN; Seda Sayan, programın bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü şarkıcı Tarkan 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile evlenmişti. Kısa bir süre önce de baba olacağını duyuran Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetiyle ilgili Seda Sayan'dan açıklama geldi.
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