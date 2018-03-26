Tarkan'ın bebeği görüldü!

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren megastar Tarkan, baba olmaya hazırlanıyor. 5 ay sonra bebeğini kucağına alacak çift, çocuk odasından kıyafete kadar hazırlık yapıyor. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Babalık heyecanı yaşayan popçunun kızına koyacağı isim de belli oldu. Seda Sayan’ın programında çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı konuşuldu. Çift, kızlarına 'Lidya' adını verecek.

17 BİN TL'YE BEBEK ARABASI: 45 yaşındaki Tarkan'ın bebeği için Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 17 bin liraya sattığı bebek arabasından aldığı öne sürüldü. Bu bebek arabaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü isimler tarafından özel olarak sipariş ediliyor.