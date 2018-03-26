Tarkan'ın bebeği görüldü!

Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün Bebek’te kuaför çıkışı görüntülendi. Hamileliğinde 5 ayı geride bırakan Pınar Tevetoğlu'nun büyüyen karnı dikkat çekti.

Tarkan'ın bebeği görüldü!

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren megastar Tarkan, baba olmaya hazırlanıyor. 5 ay sonra bebeğini kucağına alacak çift, çocuk odasından kıyafete kadar hazırlık yapıyor. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Babalık heyecanı yaşayan popçunun kızına koyacağı isim de belli oldu. Seda Sayan’ın programında çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı konuşuldu. Çift, kızlarına 'Lidya' adını verecek.

17
Tarkan'ın bebeği görüldü!

17 BİN TL'YE BEBEK ARABASI: 45 yaşındaki Tarkan'ın bebeği için Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 17 bin liraya sattığı bebek arabasından aldığı öne sürüldü. Bu bebek arabaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü isimler tarafından özel olarak sipariş ediliyor.

27
Tarkan'ın bebeği görüldü!

Öte yandan Tarkan’ın (45) iki yıllık eşi Pınar Dilek Tevetoğlu (31) önceki gün Bebek’teki kuaförü Yıldırım Özdemir’e geldi. Yaklaşık 3 saat bakım yaptıran Tevetoğlu ilk kez iyice belirgin hale gelen karnıyla objektiflere takıldı. Gazetecilerle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşayan Dilek, gülümsemekle yetindi.

37
Tarkan'ın bebeği görüldü!

Almanya’da doğum yapacağı, kız çocuğu sahibi olacağı ve adını Lidya koyacağına dair çıkan haberlere açıklık getirmeyen Pınar Dilek, sadece “Teşekkür ederim” dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro