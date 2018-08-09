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Tarkan'dan Kemal Sunal için duygusal paylaşım

Tarkan'dan Kemal Sunal için duygusal paylaşım

Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal için yaptığı olumsuz eleştirisine Megastar Tarkan da sessiz kalmadı. Megastar Tarkan, usta oyuncu Kemal Sunal'la ilgili sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 11:38 - Güncelleme: 09-08-2018 11:38

Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'a yaptığı eleştiriyle gündeme oturan Cemile Bayraktar'a ünlü isimlerden tepki paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Her geçen gün artan tepkiye Megastar Tarkan'dan da eklendi. Kemal Sunal'ın siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Tarkan altına duygusal bir not düştü.

"BİZE DAYADIĞIN SIRTIN YERE GELMEZ"
Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal için yaptığı olumsuz eleştirisine Megastar Tarkan da sessiz kalmadı. Tarkan usta sanatçı Kemal Sunal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Senin arkanda seni çok seven bir millet var.Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal..."

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