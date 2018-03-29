Tarkan'dan gurbetçi esnafa sürpriz ziyaret!

Kısa bir zaman sonra eşi Pınar Tevetoğlu'ndan çocuk sahibi olmaya hazırlanan ve doğacak kız çocuğu için 17 bin TL değerinde aldığı bebek arabasıyla son günlerde magazin sayfalarını süsleyen Megastar Tarkan, Almanya'nın Berlin kentinde Türklerin işlettiği bir dönerciye gidip döner dürüm yedi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Taktığı şapkayla kendisini kamufle etmeye çalışan Tarkan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Tarkan, paylaştığı fotoğrafların yanına ''Berlin’e gelip de döner yememek olur mu? Yarın konserde görüşmek üzere.'' notunu düştü.



