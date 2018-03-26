Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens Nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı. Ali Baba için Şişli Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye başta Tarkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen cenaze töreninde eşi ile Ali Baba’yı son yolculuğuna uğurlayan Tarkan Tevetoğlu tören bitip defin gerçekleşene kadar mezarlıktan ayrılmadı.
Uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için İstanbul’a gömülmek isteyen Wayne Heights Gittens’in cenaze törenine Barbados'ta yaşayan ailesinden bir tek kızı Yvette Gittens katıldı. Babasının tabutuna sarılan Yvette Gittens gözyaşlarına boğuldu. 12 yıl Tarkan’ın yanında çalışan ve birçok sanatçının da yakın dostu olan Ali Baba’nın cenazesinde müzik camiasından yakın dostları da hazır bulundu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; mezarlığa arabası ile girip çıkan TarkanTevetoğlu görüntü alınmamasını istedi.
ALİ BABA KİMDİR?: Bulunduğunuz birçok konserde dinlediğiniz miksin altında imzası olan duayen isim Wayne “Heights” Gittens, Türkiye'de bilinen adıyla “Ali Baba” 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyordu. Barbadoslu usta ses mühendisi Heights; Tarkan, Ajda Pekkan, Yalın,Teoman, maNga, Nil Karaibrahimgil, İlhan Erşahin, Sertab Erener ve FOURinthePOCKET başta olmak üzere birçok sanatçıyla birlikte çalıştı.
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