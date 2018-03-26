Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Baba dün vefat etti. Usta ses mühendisinin cenazesi bugün kaldırıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken Tarkan da usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.

Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens Nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı. Ali Baba için Şişli Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye başta Tarkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen cenaze töreninde eşi ile Ali Baba’yı son yolculuğuna uğurlayan Tarkan Tevetoğlu tören bitip defin gerçekleşene kadar mezarlıktan ayrılmadı. Twitter

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Uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için İstanbul’a gömülmek isteyen Wayne Heights Gittens’in cenaze törenine Barbados'ta yaşayan ailesinden bir tek kızı Yvette Gittens katıldı. Babasının tabutuna sarılan Yvette Gittens gözyaşlarına boğuldu. 12 yıl Tarkan’ın yanında çalışan ve birçok sanatçının da yakın dostu olan Ali Baba’nın cenazesinde müzik camiasından yakın dostları da hazır bulundu.



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Hürriyet'te yer alan habere göre; mezarlığa arabası ile girip çıkan TarkanTevetoğlu görüntü alınmamasını istedi. Twitter

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