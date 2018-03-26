Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Baba dün vefat etti. Usta ses mühendisinin cenazesi bugün kaldırıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken Tarkan da usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.

Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens Nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı. Ali Baba için Şişli Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye başta Tarkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen cenaze töreninde eşi ile Ali Baba’yı son yolculuğuna uğurlayan Tarkan Tevetoğlu tören bitip defin gerçekleşene kadar mezarlıktan ayrılmadı.

19
Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Uzun yıllar Türkiye’de yaşadığı için İstanbul’a gömülmek isteyen Wayne Heights Gittens’in cenaze törenine Barbados'ta yaşayan ailesinden bir tek kızı Yvette Gittens katıldı. Babasının tabutuna sarılan Yvette Gittens gözyaşlarına boğuldu. 12 yıl Tarkan’ın yanında çalışan ve birçok sanatçının da yakın dostu olan Ali Baba’nın cenazesinde müzik camiasından yakın dostları da hazır bulundu.

29
Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre; mezarlığa arabası ile girip çıkan TarkanTevetoğlu görüntü alınmamasını istedi.

39
Tarkan'dan Ali Baba'ya son görev! Gözyaşları sel oldu

ALİ BABA KİMDİR?: Bulunduğunuz birçok konserde dinlediğiniz miksin altında imzası olan duayen isim Wayne “Heights” Gittens, Türkiye'de bilinen adıyla “Ali Baba” 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyordu. Barbadoslu usta ses mühendisi Heights; Tarkan, Ajda Pekkan, Yalın,Teoman, maNga, Nil Karaibrahimgil, İlhan Erşahin, Sertab Erener ve FOURinthePOCKET başta olmak üzere birçok sanatçıyla birlikte çalıştı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro