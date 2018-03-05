Tarkan'a eşinden klip vetosu

Tarkan son albümü '10'un 3'üncü klibini çekmeye hazırlanıyor. Ancak eşi Pınar Tevetoğlu klipte seksi dansçı istemediğini söyledi. Tarkan, 4 aylık hamile eşini kırmadı Tarkan son albümü '10'un ilk klibini 'Yolla'ya çekmiş, 'Beni Çok Sev'de ise eşi Pınar Tevetoğlu ile kamera karşısına geçmişti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, 3'üncü klibine hazırlanan Tarkan'a, Nisan 2016'da evlendiği 4 aylık hamile eşinden yasak geldi.
Pınar Tevetoğlu, seksi manken ya da dansçıları istemediğini söyledi. Tarkan klipte tek başına olacak. Tarkan baba olacağını Instagram'da yayınladığı videoda şu sözlerle duyurmuştu: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar 'doğru mu değili mi?'. 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."
Tarkan'ın bu videosu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilmişti. Tarkan, bununla ilgili "O an mutluluğumu bu şekilde dile getirmek istedim. Içimden gelenleri söyledim, o kadar" demişti. Bu arada Pınar Tevetoğlu bebeğini, doğup büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı Almanya'da doğuracak. Çiftin düğünü de Almanya'da olmuştu.
Tarkan son albümü '10'un 3'üncü klibini çekmeye hazırlanıyor. Ancak eşi Pınar Tevetoğlu klipte seksi dansçı istemediğini söyledi. Tarkan, 4 aylık hamile eşini kırmadı Tarkan son albümü '10'un ilk klibini 'Yolla'ya çekmiş, 'Beni Çok Sev'de ise eşi Pınar Tevetoğlu ile kamera karşısına geçmişti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, 3'üncü klibine hazırlanan Tarkan'a, Nisan 2016'da evlendiği 4 aylık hamile eşinden yasak geldi.
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