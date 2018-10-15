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Tarkan Yavaş'ın kirli sırları ortalığa döküldü

Tarkan Yavaş'ın kirli sırları ortalığa döküldü

Adnan Oktar ve Grubuna yönelik operasyonda, örgütün kilit isimlerinden Tarkan Yavaş'a yönelik suçlamaların detayları belli oldu. Yavaş'ın Adnan Oktar'ın ardından örgütün 3 numaralı ismi olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 22:28 - Güncelleme: 15-10-2018 00:17

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar ve Grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki suçlamaların detayları belli oldu. Savcılığın sevk yazısında, Tarkan Yavaş'ın örgütün 3 numaralı ismi olduğunu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu belirtildi.

Savcılık sevk yazısında şüpheli Tarkan Yavaş'ın Ulviye Didem Ürür'den sonra örgütün 3 numaralı ismi olduğu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu, imam kardeşlerin ve örgütün yürütme ekibinin başı olduğu, ticari faaliyetleri ve hukuk işlerini

Adnan Oktar'ın sağ kolu: Af çıkacak devletin başına Oktar geçecek...

düzenleyen ve örgüt lideri Adnan Oktar adına sözcüsü olarak basın açıklaması yapan kişi olduğu kaydedildi.

ÖRGÜTE KAYNAK AKTARMIŞ

Tarkan Yavaş'ın inşaat firmasının çalışanı olduğu ve yaptığı inşaatlardan örgüte kaynak aktardığı da öne sürülen savcılığın sevk yazısında emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkililerle görüşerek örgüt faaliyetlerine almış olduğu bilgiler ile yön verdiği, örgüt lideri Anan Oktar, Mehmet Noyan Orcan ve Mehmet Alp Ünlü ile birlikte sürekli istişare halinde olan örgüt yöneticisi olduğu, örgüt yöneticisi/lideri olan şahsın tüm eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Ayrıca Yavaş'ın olay tarihinde yaşı küçük olan müşteki H.A. ile cinsel birliktelik yaşadığına dair dosyada deliller bulunduğu ifade edildi. Diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalara da ayrıntılı olarak yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Öte yandan, Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ekim 2018 22:57 Sezai Temelli, Erdoağan'ın 'milli irade yerine yine kayyum atarız' açıklamasına yanıt olarak 'bir saatliğine de olsa belediyeleri alacağız' dedi.

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