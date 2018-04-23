Tarkan ve eşinin ilk tanışma anı ortaya çıktı!

Tarkan'ın 2008 yılında Almanya'da verdiği bir konserde kulisinde Pınar Dilek ile fotoğraf çekildiği bir video ortaya çıktı. Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’dan ricada bulunuyor. Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor. Ve yıl 2018... Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.

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