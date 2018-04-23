Tarkan ve eşinin 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı. Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’dan ricada bulunuyor. Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.

EVLENDİLER ÇOCUK BEKLİYORLAR

Ve yıl 2018... Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.



