Tarkan servetine servet katmak için geri dönüyor!

Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Megastar Tarkan'ın mart ayında Rusya’da vereceği dört konserden servet kazanacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında kızı Liya'yı kucağına alan Megastar Tarkan, ailesine daha çok vakit ayırabilmek için konserlerine ara vermişti. Şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ve kızıyla birlikte Almanya'da olan şarkıcının, uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih belli oldu.

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Tarkan, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarıyla buluşacak. Popçu, aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı. Twitter

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Tarkan'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Twitter

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