Tarkan servetine servet katmak için geri dönüyor!

Geçtiğimiz Temmuz ayında kızı Liya'yı kucağına alan Megastar Tarkan, ailesine daha çok vakit ayırabilmek için konserlerine ara vermişti. Şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ve kızıyla birlikte Almanya'da olan şarkıcının, uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih belli oldu.
Tarkan, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarıyla buluşacak. Popçu, aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı.
MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU: Sanatçının sosyal medya hesaplarına sadece Türkiye değil Amerika'dan İran'a kadar birçok ülkedeki sevenlerinden "Biz de seni görmek istiyoruz. Buraya da gel" mesajları yağdı.
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