Tarkan eşini ve 6 aylık bebeğini bırakıp evi terk etti! Açıklaması kafaları karıştırdı

46 yaşındaki Tarkan'ın, geçtiğimiz hafta sonu magazin gündemine bomba gibi düşen boşanacağı iddiaları sevenlerini adeta yıkmıştı. Tarkan'ın 29 Nisan 2016’da sade bir nikah töreniyle eşi Pınar Dilek ile başlayan mutlu evliliğinin biteceği iddialarına verdiği yanıt ise olay oldu.
Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan iddialara göre Tarkan'ın, eşiyle arası son 3 ayda her geçen gün daha da açıldı ve Pınar Tevetoğlu’nun kıskançlık krizleri yüzünden Tarkan evi terk etti. Bebekleri minik Liya henüz 6 aylıkken böyle bir iddianın ortaya çıkması bile ünlü şarkıcının sevenlerini yıktı.
AÇIKLAMA İNANDIRICI DEĞİL: Ancak Söylemezsem Olmaz programında Tarkan'ın yaptığı bu açıklamanın inandırıcı olmadığı belirtildi.
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