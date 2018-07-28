Tarkan eşine emzirme koçu tutmuş!

Geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşayan Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya'yla hastane çıkışındaki fotoğrafını paylaşmıştı.

Tarkan'ın kızı Liya, Temmuz sonu gibi doğması beklenirken Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde erken dünyaya gelmişti. Tarkan kızı Liya'yla olan paylaşımının altına 'Geçen günlerden... Hastane çıkışımızdan...:) Biraz geç bir tbt oldu ama' notunu düştü.

EMZİRME KOÇU TUTMUŞ

Bu koç, Pınar Hanım’ın kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmenin yanı sıra, anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretiyormuş.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLAMIŞTI

Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.

'SABRIN EN GÜZELİ'

Çift aylar öncesinden bebeklerinin adını 'Lidya' olarak açıklamıştı. Son olarak Liya adında karar kıldılar. Liya Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.