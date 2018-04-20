Tarkan cephesinden şok 'Tevetoğlu soyadını istemiyorum!'

Megastar Tarkan cephesinden herkesi çok şaşırtan bir haber geldi. Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu'nun eski eşi Birsel Tevetoğlu'nun mahkemeye başvururak 'Tevetoğlu' soyadını istemediğini açıklaması büyük şaşkınlık yarattı.

Tarkan cephesinden şok 'Tevetoğlu soyadını istemiyorum!'

Megastar Tarkan'ın soyadı olan 'Tevetoğlu' başıan bela oldu. Yakın zamanda baba olacak Tarkan bir yandan yeni klip heyecanı yaşarken, böyle bir haberinde gündeme bomba gibi düşmesi bir anda şaşkınlık yarattı.

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Tarkan cephesinden şok 'Tevetoğlu soyadını istemiyorum!'

İŞ MAHKEMEYE GİTTİ; Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile üç yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Birsel Tevetoğlu, yeni bir dava açarak 'Tevetoğlu' soyadını kullanmak istemediğini belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtti.


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Tarkan cephesinden şok 'Tevetoğlu soyadını istemiyorum!'

Boşandıktan sonra davalı Hakan Tevetoğlu'nun rızasıyla belirli bir süre 'Tevetoğlu' soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu,''“Çocuğumun büyümüş olması ve çevremde de 'Keser' soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı 'Tevetoğlu' soyadının kaldırılarak 'Keser' soyadımı kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum'' dedi.

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Tarkan cephesinden şok 'Tevetoğlu soyadını istemiyorum!'

Evliliklerinden 2009 doğumlu "Gizem" adında bir kızları bulunduğunu belirten Hakan Tevetoğlu'nun avukatı Müşerref Seko, "Her geçen gün birbirlerinden uzaklaşan Tevetoğlu çifti evliliklerini sürdüremeyecek duruma gelmiştir. Taraflar arasında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkânsız hale getirmiştir" dedi. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolü gereği müşterek çocuğun velayetini Birsel Tevetoğlu'na verdi.

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