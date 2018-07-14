Tarkan baba oldu bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin yıldızı megastar Tarkan'ın kızı dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Tarkan baba oldu. Tarkan, akşam saatlerinde doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu doğum yaptı. Temmuz sonu dünyaya gelmesi beklenen Lidya bebek, dünyaya geldi.
Megastar Tarkan, baba oldu. Temmuz sonu dünyaya gelmesi beklenen bebek Pınar Tevetoğlu'nun sancılarının artmasıyla dünyaya geldi. Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızının adını Lidya koydu.
Türkiye'nin yıldızı megastar Tarkan'ın kızı dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Tarkan baba oldu. Tarkan, akşam saatlerinde doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu doğum yaptı. Temmuz sonu dünyaya gelmesi beklenen Lidya bebek, dünyaya geldi.
Megastar Tarkan, baba oldu. Temmuz sonu dünyaya gelmesi beklenen bebek Pınar Tevetoğlu'nun sancılarının artmasıyla dünyaya geldi. Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızının adını Lidya koydu.
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