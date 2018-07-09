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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli?

Yeni hükümet sisteminin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak ismi geçen Bekir Pakdemirli aslen İzmirli. Bekir Pakdemirli adını Türk halkı babasından hatırlıyor.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 22:00 - Güncelleme: 09-07-2018 22:00

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu olan Dr. Bekir Pakdemirli Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesinden mezunu.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmekte olan Pakdemirli, aynı zamanda BİM marketlerinin de üyelerinden biri.

Başkent Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde İktisat doktora çalışmalarını tamamlayan Bekir Pakdemirli,  gıda, bilgisayar ve otomotiv alanında çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş ve yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. McCain Foods‘da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası ve BİM A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürmekte olan Bekir Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem Tarihi Kemeraltı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği’ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliği’ni sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, görsel basında çeşitli ekonomi söyleşilerine katılan Bekir Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir. Bekir Pakdemirli, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesidir.

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